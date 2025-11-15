Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 13:48

ФНС прижала пиар-агентство Дудя

ФНС заблокировала счета бывшей компании Дудя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
ФНС заблокировала счета пиар-агентства «Рейкьявик», среди учредителей которой числился журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), пишет РИА Новости со ссылкой на данные системы проверки контрагентов «Контур.Фокус». Организация находится в процессе ликвидации с 20 марта этого года.

В карточке компании указано, что ФНС направляла в банки решения о приостановлении операций по счетам. В системе уточняется, что такое ограничение означает частичное или полное прекращение расходных операций.

Согласно данным сервиса, сейчас владельцами фирмы значатся Андрей Лялин и Александр Кочетков — каждому принадлежит по 50% доли. Ранее среди учредителей числился Дудь, однако на данный момент он в перечне не фигурирует.

Ранее суд в Москве заочно приговорил Дудя к одному году и 10 месяцам в колонии. Наказание озвучено в рамках уголовного дела по статье об уклонении от выполнения обязанностей иностранных агентов. В течение года блогер дважды привлекался к административной ответственности за нарушения закона.

