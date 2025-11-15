Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 15:21

Митинг против политики Пашиняна в Москве собрал сотню человек

Сотня активистов провела митинг в Москве против действий Пашиняна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Возле посольства Армении в Москве состоялся митинг против действий премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Telegram-канал SHOT. Участники акции численностью около 100 человек потребовали освобождения ранее осужденных священнослужителей.

Собравшиеся обвинили власти Армении в отравлении общественного сознания и призвали граждан страны не поддаваться на провокации со стороны официальных лиц. Митингующие также заявили, что политика армянского руководства сеет хаос и разжигает межнациональную вражду.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила о направлении Антикоррупционному суду ходатайства о продлении срока содержания под стражей российского предпринимателя Самвела Карапетяна. При этом адвокатское прошение защиты удовлетворено не было, в связи с чем бизнесмен продолжает находиться в заключении до 18 ноября.

Ранее депутат Госдумы Сергей Алтухов заявил, что возможный отказ Армении от российского зерна в пользу украинского, финансируемого Евросоюзом, свидетельствует о стратегической перебалансировке внешней политики Еревана. Такое политическое решение может принести сиюминутную выгоду при компенсации расходов со стороны ЕС, но в долгосрочной перспективе сопряжено с рисками.

Москва
митинги
Никол Пашинян
Армения
