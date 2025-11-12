Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 21:40

«Рискованный шаг»: в ГД оценили, что получит Армения при отказе от зерна РФ

Депутат Алтухов: отказ от российского зерна даст Армении сиюминутную выгоду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если власти Армении действительно рассматривают возможность отказа от поставок российского зерна в пользу украинского, это может свидетельствовать о стратегическом курсе Еревана на перебалансировку внешней политики, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. Однако этот шаг будет сопряжен для республики с большим риском, уверен парламентарий.

Отказ от российского зерна в пользу украинского, финансируемого ЕС, — это не столько экономическое, сколько политическое и символическое решение. Оно демонстрирует смену приоритетов и попытку интегрироваться в новые экономические и логистические цепочки, связанные с Западом. <...> В экономическом плане — выгоды сиюминутные, — считает политик.

По словам Алтухова, если Евросоюз выделит Армении компенсацию, чтобы покрыть разницу в расходах на поставки более дорогого украинского зерна, в краткосрочной перспективе Ереван получит выгоду.

Армения получит зерно без прямых затрат из своего бюджета. Но долго эта поддержка не продлится, — резюмировал парламентарий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна никогда не откажется от поставок российского зерна, но при этом не планирует отметать другие предложения на рынке. По его словам, Ереван не намерен «закрывать уши» в этом вопросе.

Армения
Россия
Украина
зерно
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
