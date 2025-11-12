«Мы не будем закрывать уши»: Пашинян о поставках российского зерна Пашинян: Армения не откажется от российского зерна, но учтет другие варианты

Армения никогда не откажется от поставок российского зерна, но также будет учитывать другие предложения на рынке, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, армянская сторона не намерена «закрывать уши» в этом вопросе.

Но Армения также никогда не откажется посмотреть, какие еще варианты есть на рынке, кто еще продает зерно. Мы не будем закрывать уши и бежать от предложений тех стран, кто пришел к нам и заявил, что у них тоже есть зерно для продажи. И сегодня, я не хочу скрывать, такие предложения у нас есть, — отметил он.

До этого Пашинян счел данные Службы внешней разведки РФ о том, что Армения хочет «отвязаться» от Москвы и помочь Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины, «абсолютным недоразумением». Глава правительства заверил, что страна не намерена отказываться от российского зерна.

СВР сообщила, что Армения планирует «отвязаться» от Москвы. По данным ведомства, при этом Брюсселю предлагается возместить ущерб. ЕС размышляет, стоит ли за это платить, так как делать это придется на постоянной основе, а взять деньги из замороженных российских активов пока не представляется возможным из-за Бельгии, объяснили в СВР.