12 ноября 2025 в 11:49

Пашинян словами «не может быть» отреагировал на новость об украинском зерне

Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от российского зерна

Никол Пашинян

Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он назвал данные Службы внешней разведки РФ «абсолютным недоразумением», пишет ТАСС.

Не может этого быть, — отметил Пашинян.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Армения планирует «отвязаться» от Москвы и помочь Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины. По данным ведомства, при этом Брюсселю предлагается возместить ущерб. ЕС размышляет, стоит ли за это платить, так как делать это придется на постоянной основе, а взять деньги из замороженных российских активов пока не представляется возможным из-за Бельгии, объяснили в СВР.

До этого Пашинян заявил, что Армения может импортировать товары из России по железной дороге через территорию Азербайджана. По его словам, речь идет, среди прочего, о закупке пшеницы. Также вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что начало железнодорожных перевозок из России в Армению через Азербайджан позволит сделать рынки Евразийского экономического союза более доступными.

