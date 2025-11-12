Пашинян словами «не может быть» отреагировал на новость об украинском зерне Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от российского зерна

Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он назвал данные Службы внешней разведки РФ «абсолютным недоразумением», пишет ТАСС.

Не может этого быть, — отметил Пашинян.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Армения планирует «отвязаться» от Москвы и помочь Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины. По данным ведомства, при этом Брюсселю предлагается возместить ущерб. ЕС размышляет, стоит ли за это платить, так как делать это придется на постоянной основе, а взять деньги из замороженных российских активов пока не представляется возможным из-за Бельгии, объяснили в СВР.

До этого Пашинян заявил, что Армения может импортировать товары из России по железной дороге через территорию Азербайджана. По его словам, речь идет, среди прочего, о закупке пшеницы. Также вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что начало железнодорожных перевозок из России в Армению через Азербайджан позволит сделать рынки Евразийского экономического союза более доступными.