Разведчики узнали о хитрой схеме Армении с украинским зерном СВР: Армения покупает более дорогое зерно у Украины и просит ЕС возместить ущерб

Армения планирует «отвязаться» от Москвы и помочь Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины, передает Служба внешней разведки России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, однако при этом Брюсселю предлагается возместить ущерб. ЕС размышляет, стоит ли за это платить, так как делать это придется на постоянной основе, а взять деньги из замороженных российских активов пока не представляется возможным из-за Бельгии, объяснили в СВР.

Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений «хотят отвязаться» от Москвы и оказать помощь Украине — приобретать часть необходимых объемов зерна у «незалежной», — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность принятия правовых мер в отношении Польши, Венгрии и Словакии. Основанием для этого является сохранение этими странами односторонних ограничений на импорт зерна и других сельскохозяйственных продуктов с Украины.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев снял все ограничения на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Об этом президент заявил по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Их встреча состоялась в Астане в формате «один на один».