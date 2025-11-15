Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 14:44

Выпечка для ленивых: пирог с капустой, который всегда получается

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Духовой шкаф разогрейте до 180 °C, пусть он достигнет идеального температурного режима. Дно разъемной формы (22–24 см) застелите пергаментом, смазанным тонким слоем сливочного масла. Займитесь начинкой: 300 г тонкошинкованной капусты обжарьте с одной измельченной луковицей на смеси оливкового и сливочного масел до появления легкого золотистого оттенка. В самый последний момент введите чайную ложку измельченных вяленых томатов, рубленый укроп и щепотку душистого перца для благородного аромата.

Тесто — это наша гордость. Взбейте венчиком 2 яйца со стаканом кефира комнатной температуры, 3 ст. л. ароматного подсолнечного масла и щедрой щепоткой морской соли. Не переставайте помешивая, всыпьте 160 г муки, смешанной с 1/2 ч. л. пекарского порошка — так пирог приобретет ту самую воздушность. Консистенция должна напоминать густую сметану.

Теперь магия сборки: вылейте ровно половину теста в форму, разложите капустную начинку, а затем укройте ее оставшейся кефирной массой. Выпекайте 35–40 минут до появления стойкого золотисто-медового оттенка. Самый важный финальный штрих — дать пирогу полностью остыть в выключенной духовке с приоткрытой дверцей. Этот шаг гарантирует, что ваше творение не осядет и сохранит свою неповторимую влажную текстуру.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить уникальный рулет из лаваша.

