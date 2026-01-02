Новый год — 2026
02 января 2026 в 12:00

Макароны с капустой — это обалденно вкусно: простой рецепт с курицей, который удивляет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовим вкусные макароны с капустой и курицей. Этот способ приготовления макарон редко встретишь в современных рецептах, а зря. Блюдо простое, сытное, очень душевное и без сложных ингредиентов. Рецепт передавался в нашей семье от бабушки к маме, а теперь готовлю его и я — и каждый раз удивляюсь, как это вкусно.

Ингредиенты: мясное филе — 300–400 г, лук репчатый — 1 шт., макароны — 300–400 г, белокочанная капуста — 300 г, морковь — 1 шт., растительное масло — для жарки, соль — по вкусу, лавровый лист — 2 шт., свежая зелень — по вкусу.

Приготовление: мясо нарезают небольшими кусочками и обжаривают на растительном масле до румяной корочки, затем добавляют мелко нарезанный лук и тертую морковь, жарят до мягкости. Капусту тонко шинкуют, отправляют к мясу с овощами, солят, кладут лавровый лист и тушат под крышкой до мягкости капусты. Отдельно отваривают макароны до готовности, затем перекладывают их в сковороду с мясом и капустой, аккуратно перемешивают и прогревают все вместе пару минут. Перед подачей посыпают свежей зеленью.

Ранее мы делились простым рецептом на ужин или обед. Готовим уютные фаршированные ракушки.

