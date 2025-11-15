Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 12:44

Вице-президент США едва не погиб в ДТП по вине полицейских

В Теннесси разбились два полицейских автомобиля, сопровождавшие кортеж Вэнса

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Два полицейских автомобиля, которые сопровождали кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса, попали в ДТП в штате Теннесси, сообщает AP News. По информации издания, авария произошла в городе Мэривилл, расположенном в 27 километрах от населенного пункта Ноксвилл.

По предварительным данным, пострадали два человека — мотоциклист из полиции Мэривилла и сотрудник правоохранительных органов штата. Их госпитализировали. Состояние одного из пострадавших полицейских медики оценивают как критическое.

Этот инцидент не повлиял на безопасность и передвижение охраняемого лица, — подчеркнула агент Секретной службы США Кэтрин Пирс.

Ранее большегруз столкнулся с двумя другими грузовиками на трассе Р-254 «Иртыш» в Убинском районе Новосибирской области. Водитель вылетел на встречную полосу, спровоцировав серьезное ДТП. Виновник аварии погиб на месте, водитель другой фуры получил травмы.

До этого стало известно, что в результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 12 человек, среди которых один ребенок. Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро имеют травмы средней степени тяжести. Погибли семь человек.

США
ДТП
Джей Ди Вэнс
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шахово, Дроновка, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 ноября
«Это произойдет скоро»: Трамп понадеялся на разрешение одного конфликта
Россиянам рассказали, рухнут ли цены на квартиры после окончания СВО
Бывшего российского министра-взяточника отправили в СИЗО
Первый беспилотный трамвай в Москве показал неожиданный результат
«Ретроградная политика»: в России раскритиковали Запад из-за одного нюанса
В Apple может смениться руководство
Мигрант пробрался к петербургскому студенту в квартиру и ограбил его
«Кошелек» Зеленского сбежал с Украины на вип-такси
Вице-президент США едва не погиб в ДТП по вине полицейских
Астраханская шурпа: рецепт, перед которым невозможно устоять
Российские войска нанесли удар по тайному объекту ВСУ у Часова Яра
Раскрыты потери ВСУ после «адских» суток в зоне СВО
Раскрыт срок хранения красной икры в холодильнике
Москва проснулась под первым снегом: атмосферные кадры первых следов зимы
Наступление ВС РФ на Покровск 15 ноября: финальная битва, надежды для ВСУ
Средства ПВО уничтожили за сутки 247 дронов самолетного типа ВСУ
Аэродром ВСУ оказался в щепках после мощного удара ВС России
Крупнейший в мире бомбардировщик заметили в небе над Литвой
Наступление ВС РФ на Харьков 15 ноября: сгоревшая колонна, ад в Купянске
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.