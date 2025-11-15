Вице-президент США едва не погиб в ДТП по вине полицейских

Два полицейских автомобиля, которые сопровождали кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса, попали в ДТП в штате Теннесси, сообщает AP News. По информации издания, авария произошла в городе Мэривилл, расположенном в 27 километрах от населенного пункта Ноксвилл.

По предварительным данным, пострадали два человека — мотоциклист из полиции Мэривилла и сотрудник правоохранительных органов штата. Их госпитализировали. Состояние одного из пострадавших полицейских медики оценивают как критическое.

Этот инцидент не повлиял на безопасность и передвижение охраняемого лица, — подчеркнула агент Секретной службы США Кэтрин Пирс.

