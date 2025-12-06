Боец ММА раскаялся перед следствием после скандала с памятником МЧС Боец ММА признал вину и раскаялся после ударов по памятнику ветеранам МЧС

Боец ММА раскаялся и признал вину перед следствием после «спарринга» с памятником ветеранам, сообщили в пресс-службе СК России по Москве. Следователи предъявили мужчине обвинение и намерены ходатайствовать об аресте фигуранта дела.

Следователями столичного СК фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, — отметили в СК.

Ранее обвиняемый опубликовал кадры своей тренировки, в ходе которой использовал памятник ветеранам МЧС в Москве в качестве тренажера. Он обмотал одну из фигур на мемориале эспандером и использовал ее в качестве спортивного снаряда. Пользователи Сети осудили его выходку.

Боец, комментируя ситуацию, заявил, что у него не было злого умысла. Он объяснил, что обмотал часть скульптурной композиции эспандером исключительно для удобства. При этом самого себя он назвал «другом памятника». Также мужчина заявил, что сложившаяся ситуация ему «не по кайфу вообще». Он добавил, что регулярно тренируется рядом с памятником.