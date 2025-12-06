ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 19:35

Боец ММА раскаялся перед следствием после скандала с памятником МЧС

Боец ММА признал вину и раскаялся после ударов по памятнику ветеранам МЧС

Фото: t.me/skmoscowgsu*
Читайте нас в Дзен

Боец ММА раскаялся и признал вину перед следствием после «спарринга» с памятником ветеранам, сообщили в пресс-службе СК России по Москве. Следователи предъявили мужчине обвинение и намерены ходатайствовать об аресте фигуранта дела.

Следователями столичного СК фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, — отметили в СК.

Ранее обвиняемый опубликовал кадры своей тренировки, в ходе которой использовал памятник ветеранам МЧС в Москве в качестве тренажера. Он обмотал одну из фигур на мемориале эспандером и использовал ее в качестве спортивного снаряда. Пользователи Сети осудили его выходку.

Боец, комментируя ситуацию, заявил, что у него не было злого умысла. Он объяснил, что обмотал часть скульптурной композиции эспандером исключительно для удобства. При этом самого себя он назвал «другом памятника». Также мужчина заявил, что сложившаяся ситуация ему «не по кайфу вообще». Он добавил, что регулярно тренируется рядом с памятником.

бойцы
памятники
Следственный комитет
тренировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турцию всколыхнула провокация Зеленского в Черном море
Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 по футболу
В Совфеде рассказали о растущей тревоге Европы из-за Украины
Известный драматург попался на контрабанде наркотиков в Японии
В возрасте 39 лет ушел из жизни экс-гонщик NASCAR Аннет
Международный аэропорт Вильнюса опять прекратил работу
В США указали на двойные стандартны Европы к России и Украине
«Чтобы фарш был»: журналистку уволили после скандального видео о самолете
Поимка пенсионера из-за настойки за 300 рублей закончилось его смертью
РКН отказался разблокировать Roblox: в чем причина, обращение Мизулиной
Российские фильмы победили в Иране
В Таиланде 18 туристов пострадали в ДТП
У берегов Болгарии не могу эвакуировать экипаж танкера Kairos из-за шторма
Россиянам рассказали, какие инвестиции окажутся провальными в 2026 году
Слабовидящий сварщик исчез после «трудоустройства» на вахту в ДНР
«Абрамсы» и «Леопарды» — все, неизвестные «скелеты» Долиной: что дальше
Студент поджег спящего пассажира метро
Солю сама: быстрый рецепт икры форели с лимоном
Новые регионы ждут инвесторов-патриотов: итоги Таврического форума — 2025
Москвичка вместо голливудской улыбки получила боли, бессонницу и долги
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.