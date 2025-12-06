Юрист ответил, что грозит бойцу, устроившему спарринг с мемориалом Юрист Салкин: за бой с мемориалом Исмаилову может грозить штраф до 5 млн рублей

Тренеру поп-ММА Зауру Исмаилову, использовавшему памятник ветеранам МЧС в качестве тренажера, может грозить штраф до 5 млн рублей или тюремный срок, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, подобные санкции возможны в том случае, если следствием будет доказан умышленный состав правонарушения.

История со «спаррингом» возле памятника ветеранам МЧС может делом по статье об осквернении мемориального объекта. Если следствие докажет, что Исмаилов осознавал мемориальный характер композиции и действовал умышленно, то ему могут вменять штраф от 2 до 5 млн рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет. С учетом того, что дело стало скандальным, можно ожидать жесткой уголовно-правовой оценки. Однако, при отсутствии прошлых судимостей и тяжких последствий суд на практике нередко ограничивается штрафом или условным сроком, — заявил Салкин.

Ранее Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела в отношении Исмаилова. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.