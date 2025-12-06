ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 19:42

Судьи отняли у «Динамо» два очка и оставили с ничьей против «Спартака»

«Спартак» и «Динамо» завершили матч 18-го тура РПЛ со счетом 1:1

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» завершился вничью со счетом 1:1, сообщает «Чемпионат». Счет в начале игры был открыт в пользу хозяев: на 19-й минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота после прострела полузащитника «Спартака» Пабло Солари.

Впоследствии, сравнять положение «Динамо» удалось лишь во втором тайме: на 61-й минуте гол забил Иван Сергеев. Главной особенностью игры стало дважды отмененное взятие ворот «Динамо»: на четвертой минуте арбитры не засчитали мяч Константина Тюкавина из-за офсайда, потом у Николаса Маричаля.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что хочет видеть Вадима Романова и Ролана Гусева на посту главных тренеров «Спартака» и «Динамо». Однако поскольку в московских клубах работают иностранные спортивные директора, они захотят пригласить зарубежных специалистов, считает бывший нападающий.

