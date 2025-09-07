Генич высказался об идее ужесточить лимит на легионеров в РПЛ Генич: Минспорт не должен вмешиваться в дела премьер-лиги

Идея Министерства спорта России по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ не повысит уровень чемпионата и будет мешать клубам развиваться, заявил футбольный комментатор Константин Генич в эфире «Матч ТВ». Он выступил против предложения ограничить с 2028 года число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в заявке.

Мне кажется, министерство в первую очередь должно думать о массовом спорте и развитии детско-юношеской системы. Для развития профессиональных спортсменов, если мы говорим о высшей лиге, это прерогатива РФС и Российской премьер-лиги, — подчеркнул он.

Комментатор предложил альтернативный вариант: 10 легионеров в заявке и семь-восемь на поле для усиления конкуренции. По его словам, из-за санкций и отсутствия международных соревнований уровень чемпионата снизился, а качественные легионеры повышают престиж лиги.

