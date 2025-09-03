Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:37

Губерниев раскрыл имя тренера, который станет лучшим в РПЛ

Губерниев: тренер «Балтики» Талалаев вырастет в одного из сильнейших в России

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с Metaratings выразил мнение, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев вырастет в одного из лучших в Российской премьер-лиге. Он отметил, что специалист способен возглавить любую команду в лиге.

Талалаев вырастет в одного из самых сильных тренеров России. То, что он объяснял людям с экрана телевизоров, в том числе и в моих студиях, — это бесценно. Он способен тренировать любую команду РПЛ. Я это ответственно заявляю. Пожелаю «Балтике» удачи. Команда может бороться за самые высокие места. Не за чемпионство, но не удивлюсь, если команда закрепится в шестерке сильнейших, — заявил Губерниев.

После семи туров «Балтика» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. Коллектив Талалаева набрал 15 очков. В следующей встрече, которая состоится 14 сентября, калининградцы на домашнем стадионе «Ростех Арена» сыграют с петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

РПЛ
футбол
Дмитрий Губерниев
Балтика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах
Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе
В квартире известного юмориста обнаружили ценности на миллионы рублей
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Шебекино
«Уже надоела»: Захарова оценила возможную продажу Сафонова из-за украинца
В Федерации альпинизма ответили на сообщение Бони о гибели Наговициной
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.