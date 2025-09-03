Губерниев раскрыл имя тренера, который станет лучшим в РПЛ Губерниев: тренер «Балтики» Талалаев вырастет в одного из сильнейших в России

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с Metaratings выразил мнение, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев вырастет в одного из лучших в Российской премьер-лиге. Он отметил, что специалист способен возглавить любую команду в лиге.

Талалаев вырастет в одного из самых сильных тренеров России. То, что он объяснял людям с экрана телевизоров, в том числе и в моих студиях, — это бесценно. Он способен тренировать любую команду РПЛ. Я это ответственно заявляю. Пожелаю «Балтике» удачи. Команда может бороться за самые высокие места. Не за чемпионство, но не удивлюсь, если команда закрепится в шестерке сильнейших, — заявил Губерниев.

После семи туров «Балтика» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. Коллектив Талалаева набрал 15 очков. В следующей встрече, которая состоится 14 сентября, калининградцы на домашнем стадионе «Ростех Арена» сыграют с петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.