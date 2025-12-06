Арестован участник нападения на роту десантников в 2000 году

Арестован участник нападения на роту десантников в 2000 году В Татарстане арестован участник атаки банды Басаева на псковских десантников

В Татарстане арестовали Илхома Шукурова — одного из участников нападения на 6-ю роту псковских десантников в феврале 2000 года в Шатойском районе Чеченской Республики, заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Его поместили в следственный изолятор Чистополя. Также по данному делу задержали Рустама Мурзагишиева (в Карачаево-Черкесии) и гражданина Украины Чингиза Савченко (в Смоленской области).

Задержаны трое соучастников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чеченской Республике, — отметила Петренко.

В 2000 году банда Шамиля Басаева напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Инцидент произошел в Шатойском районе, на высоте 776. В результате нападения погибли 84 десантника.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам банды Басаева и Хаттаба за нападение на псковских десантников в 2000 году. Фигуранты — Асланбек Казанчев и Анзор Батыров — были признаны виновными по ряду тяжких статей.