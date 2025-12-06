Новые регионы ждут инвесторов-патриотов: итоги Таврического форума — 2025

В Москве 5–6 декабря прошел II Таврический инвестиционно-экономический форум (ТИЭФ), главная цель которого — выработать решения, направленные на комплексное развитие исторических территорий России. Мероприятие показало, что новые регионы РФ сегодня активно привлекают потенциальных инвесторов, в том числе из-за рубежа, и готовы предложить им большие перспективы. О главных итогах ТИЭФ-2025 — в материале NEWS.ru.

Как прошел ТИЭФ-2025 в Москве

В этом году ТИЭФ проходит под лозунгом «Бизнес-патриотизм: развитие исторических территорий как инвестиция в будущее». Площадка мероприятия собрала под одной крышей представителей федеральных и региональных органов власти, а также предпринимателей из разных уголков мира, членов профильных ассоциаций и союзов, инвесторов и специалистов из ведущих международных вузов России. Гостями форума стали более 60 иностранных делегатов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила участникам ТИЭФ приветственное послание, в котором отметила, что форум стал стратегической площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития регионов Донбасса и Новороссии.

«Его проведение — значимое событие для воссоединенных субъектов Российской Федерации, призванное придать импульс к решению важных для жителей Донбасса и Новороссии вопросов, к улучшению качества жизни людей», — подчеркнула сенатор.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По итогам ТИЭФ-2025 фонд «Перспективное развитие Херсонской области» заключил ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве. От имени руководства региона документы подписал советник губернатора, директор фонда Руслан Сыртланов.

«Итоги потрясающие. Я считаю, что те задачи, которые мы ставили перед собой, те ключевые моменты, на которые мы ориентировались в своих самых смелых, самых непредсказуемых ожиданиях, это все получилось. Более 35 регионов Российской Федерации прислали свои делегации. Участники со всей нашей необъятной Родины. Это предприниматели, это инвесторы с достаточно серьезным инвестиционным капиталом. Форум подтверждает, насколько большой интерес проявляется к историческим регионам со стороны бизнеса», — заявил он NEWS.ru.

Среди компаний-партнеров оказались Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация беспилотной авиации», Бизнес-сообщество Resident Network Club, Благотворительный фонд Джеффри Монсона, Территориальное объединение работодателей «Организация Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)» в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, Государственное автономное учреждение «Корпорация развития Херсонской области», Общество с ограниченной ответственностью «Умная страна».

Руслан Сыртланов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Помимо этого, договор подписали Союз организаций и партнеров газовой отрасли «Газовый Союз», Shandong Taixi International Trade Co. Ltd, Торговый дом «РИ ГРУПП», Общественно полезный фонд помощи участникам боевых действий и членам их семей «Симфония победы».

Программный директор ТИЭФ-25 Софья Ковалевич назвала NEWS.ru главную цель форума. «Нужно разрушать мифы. Наша сессия с губернаторами была направлена на то, чтобы они сказали: „Коллеги, вы не бойтесь, сейчас, наоборот, самое лучшее время для того, чтобы заходить с инвестициями, а не потом, когда уже это будет легко и неинтересно“», — сказала она. По ее словам, по итогам форума будет сформирована резолюция и направлена председателю правительства РФ.

Что новые регионы предложили инвесторам

Состоявшиеся на форуме дискуссии продемонстрировали многообразие направлений, по которым готовы работать новые субъекты РФ, а следовательно — и разные возможности для инвесторов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал NEWS.ru о перспективных проектах региона в сельскохозяйственной сфере. По его словам, сейчас Херсонщина ожидает инвестиции на 100 млрд рублей. Значительная их часть будет направлена на развитие животноводства, реализацию аграрных проектов и возобновление переработки молочных продуктов. Еще одно направление, на которое делает ставку региональная администрация, — строительство.

«Мы каждую неделю проводим заседание так называемого Организационного строительного штаба — в этом нам помогает Министерство строительства РФ по поручению руководителя рабочей группы Марата Хуснуллина. Спрос на жилье очень высокий, и он возрастает. Это еще один из серьезных драйверов [восстановления региона]», — указал он.

По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, на территории Запорожской области сегодня есть достаточно большое количество уже готовых предприятий, которые нуждаются в перезапуске. Речь идет о национализированных производствах.

«С точки зрения возможностей часть из них — на советском уровне. Если говорить о предприятиях машиностроительной сферы, то все они были модернизированы еще при Украине. Бо́льшая часть ориентирована на европейский рынок. Поэтому придется приложить усилия, чтобы перейти с европейских стандартов на наши», — сказал чиновник.

Каких гостей привлек ТИЭФ-2025 в Москве

Как показал форум, принять участие в восстановлении и развитии новых территорий сегодня готовы не только российские предприниматели, но и специалисты из-за рубежа. Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес рассказала NEWS.ru о планах направить представителей центральноамериканской республики в исторические регионы РФ для налаживания практического и эффективного взаимодействия.

«Мы высоко ценим и гордимся братскими отношениями с Россией, а также глубокими культурными, гуманитарными и историческими связями, которые послужили основой для развития наших общих отношений, базирующихся на суверенных принципах равенства и взаимного уважения», — подчеркнула она.

Логист из Анголы Муссенге Филипе Маркеш, представивший на форуме компанию LT Global Forwarding, в беседе с NEWS.ru отметил, что ЛДНР, Запорожская и Херсонская области представляют интерес для бизнеса, несмотря на относительную новизну этого рынка для большинства предпринимателей.

«Мы стараемся развивать работу в любых регионах, несмотря на все сложности. Есть над чем работать, но мы справимся. Мы развиваемся и открываем новые филиалы по всему миру. Работаем не только в России, но и занимаемся международной логистикой», — подчеркнул он.

Евгений Балицкий, общаясь со СМИ на полях ТИЭФ, признал: не все инвесторы сегодня готовы начинать свою деятельность в исторических регионах. Однако его области удалось привлечь две крупные компании из Объединенных Арабских Эмиратов и Ирана.

«Пока сделка не подписана, поэтому мы не называем компанию. Но я могу анонсировать, что к нам приходит серьезная группа предпринимателей в сельскохозяйственный сегмент. Все остальные работают в основном через московские компании — мы сотрудничаем с Китаем, Белоруссией, Казахстаном, странами Азии», — перечислил губернатор.

Какие проблемы предстоит решить новым регионам

Форум помог подсветить не только перспективы, но и трудности, с которыми сегодня сталкиваются новые регионы и приходящий в них бизнес. По словам Балицкого, одна из проблем, которую пока только предстоит решить Запорожью, — дефицит кадров.

«Кадровый голод есть, он в основном сказывается на социальном секторе — на образовательной и медицинской сферах. В бизнесе не хватает менеджеров. Люди у нас есть, средства мы можем найти через Фонд развития территорий, мы готовы инвестировать под оборудование, под оборотные средства. Но менеджмент — это то, что мы не можем быстро культивировать», — признался губернатор.

Замглавы Херсонской области Владимир Боделан отметил, что близость региона к линии боевого соприкосновения не единственное, что создает препятствия для развития предпринимательства.

«Мы пока еще в переходном периоде вхождения в состав России. Есть сложности с оформлением имущественно-земельных отношений, с реализацией продукции. С начала СВО произошел огромный отток населения из-за рисков проживания на данной территории. Мы ожидаем возвращения большого количества людей», — пояснил он.

И тем не менее власти региона готовы действовать с предпринимателями сообща. По мнению Боделана, задача государства — активно поддерживать тех, кто в нынешних непростых условиях окажет помощь в восстановлении исторических территорий РФ.

«В первую очередь мы ждем патриотически настроенных инвесторов — тех, кто понимает, что сегодня возможности заработка становятся на второй план. Любой бизнес, который появляется в нашем регионе, должен понимать, что в приоритете — победа. Мы должны совместно восстановить регион, как можно скорее интегрироваться в состав Российской Федерации. То есть необходимо сделать так, чтобы не потерять свои средства и бизнес, но при этом иметь перспективы в дальнейшем. Те, кто сегодня вместе с государством будет помогать восстанавливать регионы, должны понимать, что в будущем уже государство окажет им поддержку, когда наступит мир», — добавил Боделан.

Владимир Боделан Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Замгубернатора уверен, что со временем новые регионы будут становиться лишь привлекательнее для бизнеса.

«Россию надо уважать, любить всецело и работать с ней, потому что только это единственный путь для развития своего бизнеса, предпринимательства. Без России этот мир не будет существовать, это невозможно», — резюмировал он.

Читайте также:

«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ»: представитель Robohall о ТИЭФ

«Готовы создавать рабочие места в новых регионах»: чего ждет бизнес от ТИЭФ

«Беспилотный спорт станет всемирным»: глава федерации о его перспективах