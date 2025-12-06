ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 18:46

Ученые выявили у собак опасную для человека клещевую инфекцию

EFD: в США у собак выявили новый вид клещевой инфекции, опасный для человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Новая клещевая инфекция, обнаруженная у собак в США, представляет потенциальную угрозу для здоровья человека, сообщает Emerging Infectious Diseases. Бактерия Rickettsia finnyi, впервые выявленная учеными из Северной Каролины, относится к группе патогенов, способных заражать людей.

Исследователи пока не установили точного переносчика, но предполагают, что им является клещ-звездонос, чей ареал совпадает с местами забора образцов. Для предотвращения возможных последствий для общественного здоровья специалисты считают необходимым определить круг хозяев бактерии и начать мониторинг ее распространения.

Риск межвидовой передачи, по мнению ученых, сохраняется в условиях высокой плотности клещей и частого контакта людей с их средой обитания. Открытие было сделано после выделения неизвестного вида риккетсий у больного питомца.

Ранее в Московской области выявлены первые случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом, которая может привести к сепсису, нарушению работы почек и легких, а также к летальному исходу. Возбудителем инфекции является бактерия Anaplasma. Она переносится через укусы клещей, в том числе вида Ixodes persulcatus, которые вызывают клещевой энцефалит.

Ученые выявили у собак опасную для человека клещевую инфекцию
