ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 19:08

Бунт против королевской семьи? Атака на лондонский Тауэр, что известно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Активисты атаковали витрину с драгоценностями короны Великобритании в лондонском Тауэре, пишет газета The Independent. Что об этом известно, что они потребовали в ходе акции?

Что известно об атаке на витрину с короной Британской империи в Тауэре

По данным газеты, в субботу утром, 6 декабря, полиция задержала четырех человек, которые залили стеклянную витрину с короной Британской империи. Активисты использовали жидкий заварной крем, а также английский десерт крамбл из песочного теста.

«В субботу в полицию поступил вызов из лондонского Тауэра в связи с сообщениями о преступном повреждении витрины, где хранится государственная корона. Четверо протестующих, предположительно, бросили в витрину продукты питания, после чего двое из них скрылись с места происшествия. Четыре человека были задержаны по подозрению в преступном причинении ущерба. Они взяты под стражу. Тауэр был закрыт для публики, пока продолжается полицейское расследование», — сообщила местная полиция.

Позднее The Independent написал, что в итоге для посетителей был закрыт не весь Тауэр, а только сокровищница, где выставлены королевские драгоценности и где произошел инцидент.

Речь идет об активистах движения гражданского неповиновения Take Back Power («Верните власть»). Они требуют от британского правительства учреждения палаты народа — ассамблеи непрофессиональных политиков, которая вырабатывала бы предложения по решению общенациональных проблем параллельно с палатами общин и лордов парламента.

Своим протестом они могли привлечь внимание к вопросу социального неравенства. В соцсетях движения появился пост с посланием и игрой слов: Democracy has crumbled, Tax the rich — «демократия рухнула, облагайте налогами богатых».

Пока неизвестно, какое наказание грозит активистам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Акция при этом не являлась бунтом именно против королевской семьи. Однако противники монархии в Британии тоже есть. В 2023 году представители антимонархического движения Republic провели акцию внутри Букингемского дворца. Девять активистов в черных футболках с крупными желтыми буквами выстроились в ряд в парадном зале, образовав надпись Not My King («Не мой король»), а затем выложили общее фото.

«Это потрясающий пример того, как граждане страны выражают свою позицию, заявляя в монаршей резиденции о несогласии с передачей власти по наследству. Карл не является неприкасаемым монархом, он не застрахован от критики и не пользуется тем почтением, которое защищало монархию, пока на троне находилась его мать [Елизавета II]», — сказал представитель Republic Грэм Смит.

Чем известен Тауэр

Лондонский Тауэр был заложен около 950 лет назад Вильгельмом I Завоевателем и служил на протяжении своей долгой истории крепостью, резиденцией королей, тюрьмой и дворцом, превратившись ныне в одно из самых известных и очень хорошо сохранившихся исторических зданий в мире. Здесь помещались монетный двор, арсенал, золотой запас, национальный архив, королевский зверинец и даже обсерватория.

В крепости находится королевская сокровищница с собранием королевских регалий, утвари, украшений из золота, платины, бриллиантов, сапфиров, рубинов и жемчуга. В Тауэре целых 10 корон. Среди них — государственная корона Святого Эдуарда, корона Британской империи, малая бриллиантовая корона королевы Виктории, корона принца Уэльского Фредерика.

Читайте также:

Новые «Люди в черном»: когда выйдет, сюжет, вернется ли Уилл Смит

Книга рекордов, родство с женой Харламова, СВО: как живет Анна Ковальчук

Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину

Великобритания
активисты
полиция
новости
королевская семья
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турцию всколыхнула провокация Зеленского в Черном море
Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 по футболу
В Совфеде рассказали о растущей тревоге Европы из-за Украины
Известный драматург попался на контрабанде наркотиков в Японии
В возрасте 39 лет ушел из жизни экс-гонщик NASCAR Аннет
Международный аэропорт Вильнюса опять прекратил работу
В США указали на двойные стандартны Европы к России и Украине
«Чтобы фарш был»: журналистку уволили после скандального видео о самолете
Поимка пенсионера из-за настойки за 300 рублей закончилось его смертью
РКН отказался разблокировать Roblox: в чем причина, обращение Мизулиной
Российские фильмы победили в Иране
В Таиланде 18 туристов пострадали в ДТП
У берегов Болгарии не могу эвакуировать экипаж танкера Kairos из-за шторма
Россиянам рассказали, какие инвестиции окажутся провальными в 2026 году
Слабовидящий сварщик исчез после «трудоустройства» на вахту в ДНР
«Абрамсы» и «Леопарды» — все, неизвестные «скелеты» Долиной: что дальше
Студент поджег спящего пассажира метро
Солю сама: быстрый рецепт икры форели с лимоном
Новые регионы ждут инвесторов-патриотов: итоги Таврического форума — 2025
Москвичка вместо голливудской улыбки получила боли, бессонницу и долги
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.