06 декабря 2025 в 19:00

Жители Австрии вышли на улицы ради сохранения нейтралитета страны

Активисты вышли на акцию протеста в Вене ради сохранения нейтралитета Австрии

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press
Австрийцы в Вене собрались на акцию протеста, выступив за сохранения нейтралитета страны и против вступления в НАТО, передает РИА Новости. По информации агентства, активисты также критикуют милитаризацию Европы и коррумпированность Украины.

Отмечается, что участники акции собрались на площади Бальхаусплац перед зданием Федеральной канцелярии Австрии. Также в рамках «антиправительственной демонстрации» заявлен марш по центральным улицам города, уточнили в агентстве.

Мы платим деньги Америке. Мы платим не только за их старое вооружение, но и за их дорогой газ. ЕС решил в экономическом [противостоянии] с Россией сократить или вообще не покупать газ у России, и теперь мы покупаем американский газ в пять раз дороже. Вот это и есть реальность, — заявили в микрофон организаторы акции.

Ранее тысячи студентов и школьников в Германии вышли на акции протеста в 90 городах страны. Поводом стало принятие бундестагом закона о новой модели военной службы. Протестующие потребовали отменить решение о возвращении обязательного медицинского освидетельствования и восстановлении воинского учета.

