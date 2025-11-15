Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 14:54

Российский космонавт зашел на «Госуслуги» с околоземной орбиты

Космонавт Зубрицкий впервые в истории зашел на «Госуслуги» с околоземной орбиты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский космонавт Алексей Зубрицкий впервые оформил госуслугу из космоса, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Там уточнили, что на портале Зубрицкий воспользовался сервисом самозапрета на оформление сим-карты. При этом на все у космонавта ушло лишь 30 секунд, передает ТАСС.

С помощью биометрии космонавт Алексей Зубрицкий вошел на портал «Госуслуги» и воспользовался сервисом самозапрета на оформление сим-карты из перечня «Жизненных ситуаций». Весь процесс получения услуги занял всего 30 секунд, — говорится в заявлении.

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что его дети предлагали ему взять с собой в полет на Международную космическую станцию домашнего кота. Мужчина отметил, что сделать этого он, конечно, не мог, поэтому взял с собой на МКС вязаную игрушку в виде питомца — она станет индикатором невесомости экипажа.

До этого Кудь-Сверчков сообщал, что все медицинские исследования на МКС вносят вклад в изучение человеческого организма. Полученные данные в перспективе способствуют развитию медицинских технологий и совершенствованию методов лечения.

