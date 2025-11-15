Российский космонавт зашел на «Госуслуги» с околоземной орбиты Космонавт Зубрицкий впервые в истории зашел на «Госуслуги» с околоземной орбиты

С помощью биометрии космонавт Алексей Зубрицкий вошел на портал «Госуслуги» и воспользовался сервисом самозапрета на оформление сим-карты из перечня «Жизненных ситуаций». Весь процесс получения услуги занял всего 30 секунд, — говорится в заявлении.

