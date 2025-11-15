Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фанатка «через экран» спасла телеведущего от мучительной смерти

Телеведущий Эль Мусса узнал о раке яичек из письма зрительницы

Тарек Эль Мусса Тарек Эль Мусса Фото: IMAGO/MediaPunch/Global Look Press
Американский телеведущий Тарек Эль Мусса рассказал, как узнал о двух онкологических заболеваниях — раке щитовидной железы и яичек. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что обратить внимание на симптомы его подтолкнуло письмо зрительницы, заметившей у него припухлость на шее во время эфира.

Я медсестра из Техаса. Я заметила шишку на шее у Тарека. Ему нужно обследоваться, — написала поклонница.

После обращения Эль Муссы к врачу биопсия не дала четкого результата, и ему назначили диагностическую операцию. Исследование показало рак щитовидной железы, после чего телезвезде удалили орган и лимфоузлы. В ходе лечения он дополнительно прошел УЗИ и узнал о втором диагнозе — раке яичка.

И вот мне 31 год, у меня два разных рака и я думаю, что мне конец, — добавил Эль Мусса.

Телеведущий уточнил, что, несмотря на заболевания, не стал бросать работу. Сейчас он проходит лечение и находится в ремиссии.

Ранее в Москве врачи удалили пациентке более 100 почечных камней. Их обнаружили во время диспансеризации. Операция прошла успешно, женщину выписали из больницы после восстановления.

