Россиянке удалили более 100 камней из обеих почек

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 12:16

В Москве врачи удалили пациентке более 100 почечных камней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве врачи удалили пациентке более 100 почечных камней, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы в Telegram-канале. Инородные тела обнаружили во время диспансеризации. Операция прошла успешно, женщину выписали из больницы после восстановления.

У 51-летней женщины во время диспансеризации нашли множественные камни в обеих почках, — говорится в сообщении.

Во время хирургического вмешательства врачи удалили камни лапароскопическим путем, а также решили проблему сужения в области перехода лоханки в мочеточник, чтобы избежать образования инородных тел в будущем. Специалисты отметили, что камни могли привести к развитию почечной недостаточности или воспалению органа.

Ранее в больнице имени Сперанского в Москве врачи провели операцию по удалению опухоли у мальчика. У ребенка обнаружили липому — доброкачественное образование из жировой ткани, которое по размеру было как его кулак — 17 на 6 сантиметров. Через три дня после хирургического вмешательства мальчика отправили домой с рекомендациями по диете для снижения веса.

