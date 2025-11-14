Россиянке удалили более 100 камней из обеих почек В Москве врачи удалили пациентке более 100 почечных камней

В Москве врачи удалили пациентке более 100 почечных камней, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы в Telegram-канале. Инородные тела обнаружили во время диспансеризации. Операция прошла успешно, женщину выписали из больницы после восстановления.

У 51-летней женщины во время диспансеризации нашли множественные камни в обеих почках, — говорится в сообщении.

Во время хирургического вмешательства врачи удалили камни лапароскопическим путем, а также решили проблему сужения в области перехода лоханки в мочеточник, чтобы избежать образования инородных тел в будущем. Специалисты отметили, что камни могли привести к развитию почечной недостаточности или воспалению органа.

