На Землю вернулся экипаж космического корабля «Шэньчжоу-20»

Экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю из-за повреждения космическим мусором, сообщило Центральное телевидение КНР. В состав команды вошли три человека: Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

Члены экипажа приземлились в районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Их доставили на Землю на «Шэньчжоу-21».

Ранее китайский аппарат исследования Марса «Тяньвэнь-1» при помощи камеры высокого разрешения отследил межзвездный объект под обозначением 3I/ATLAS. По данным ученых, зонд находился на расстоянии примерно 30 млн километров от объекта. Фотографии делались в течение 30 секунд, потом из снимков, как уточняется, была создана анимация. Для Китая этот опыт является первым такого рода.

До этого стало известно, что КНР успешно осуществила запуск нового спутника, предназначенного для тестирования передовых технологий связи. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань в четверг, 23 октября в 17:30 по московскому времени, доставив аппарат на расчетную орбиту.