Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 11:57

На Землю вернулся экипаж космического корабля «Шэньчжоу-20»

Экипаж корабля «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю из-за космического мусора

Фото: Jin Liwang/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю из-за повреждения космическим мусором, сообщило Центральное телевидение КНР. В состав команды вошли три человека: Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

Члены экипажа приземлились в районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Их доставили на Землю на «Шэньчжоу-21».

Ранее китайский аппарат исследования Марса «Тяньвэнь-1» при помощи камеры высокого разрешения отследил межзвездный объект под обозначением 3I/ATLAS. По данным ученых, зонд находился на расстоянии примерно 30 млн километров от объекта. Фотографии делались в течение 30 секунд, потом из снимков, как уточняется, была создана анимация. Для Китая этот опыт является первым такого рода.

До этого стало известно, что КНР успешно осуществила запуск нового спутника, предназначенного для тестирования передовых технологий связи. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань в четверг, 23 октября в 17:30 по московскому времени, доставив аппарат на расчетную орбиту.

Китай
космонавты
Земля
космические корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил заняться здоровьем вместо работы
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Россиянке удалили более 100 камней из обеих почек
Россиянин на Mitsubishi влетел в кафе и убил девушку, разлив кипящее масло
Ветеринары из Москвы спасли чихуахуа, на которую упала большая бутылка воды
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.