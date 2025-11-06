Китайский зонд впервые заснял межзвездный объект

Китайский аппарат исследования Марса «Тяньвэнь-1» при помощи камеры высокого разрешения отследил межзвездный объект под обозначением 3I/ATLAS, передает Китайское национальное космическое управление (CNSA). По данным ученых, зонд находился на расстоянии примерно 30 млн километров от объекта.

Фотографии делались в течение 30 секунд, потом из снимков, как уточняется, была создана анимация. Для Китая этот опыт является первым такого рода, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что КНР успешно осуществила запуск нового спутника, предназначенного для тестирования передовых технологий связи. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань в четверг, 23 октября 2025 года, в 17:30 по московскому времени, доставив аппарат на расчетную орбиту.

Тем временем Управление программы пилотируемых космических полетов Китая утвердило запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-21» к околоземной станции Tiangong. Старт был произведен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны 31 октября, в 18:44 по московскому времени.