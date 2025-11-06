Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 08:26

Китайский зонд впервые заснял межзвездный объект

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» отследил и заснял межзвездный объект 3I/ATLAS

3I/ATLAS 3I/ATLAS Фото: NASA

Китайский аппарат исследования Марса «Тяньвэнь-1» при помощи камеры высокого разрешения отследил межзвездный объект под обозначением 3I/ATLAS, передает Китайское национальное космическое управление (CNSA). По данным ученых, зонд находился на расстоянии примерно 30 млн километров от объекта.

Фотографии делались в течение 30 секунд, потом из снимков, как уточняется, была создана анимация. Для Китая этот опыт является первым такого рода, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что КНР успешно осуществила запуск нового спутника, предназначенного для тестирования передовых технологий связи. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань в четверг, 23 октября 2025 года, в 17:30 по московскому времени, доставив аппарат на расчетную орбиту.

Тем временем Управление программы пилотируемых космических полетов Китая утвердило запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-21» к околоземной станции Tiangong. Старт был произведен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны 31 октября, в 18:44 по московскому времени.

Китай
космос
фотографии
КНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резком снижении температуры на восемь градусов
Двое бойцов 127-й бригады ВСУ сдались в плен в Волчанске
Генерал раскрыл, из какой страны БПЛА могли атаковать Волгоград
Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики
Владелец «Вашингтона» Леонсис отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ
Украинская школьница со скандалом отказалась петь «Калинку»
Сон о разбитой машине: как понять послание подсознания
«Рекордную» шайбу Овечкина едва не украл другой хоккеист
В Европе признали невозможность победы над Россией
Россиянин выиграл крупный приз в лотерею, не угадав ни одного числа
Лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025
Марочко раскрыл, что происходит на востоке от Красного Лимана
Парфюмер раскрыла, какие ароматы должны быть в каждом женском гардеробе
Суд простил организатора «матерного» концерта «Ленинграда»
Сон о полете: что ждет вас в реальной жизни
В Воронежской области заявили о повреждении склада после атаки ВСУ
Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга
Судьи по делу убитого генерала оказались на прицеле у агентов СБУ
Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего
В России захотели ограничить наценку на товары в магазинах
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.