27 ноября 2025 в 18:25

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями пожара в жилом комплексе в Гонконге. Российский лидер также передал слова сочувствия и поддержки близким погибших, передает пресс-служба Кремля.

Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Специальном административном районе Гонконг. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — сказано в телеграмме.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что количество погибших в результате мощного пожара в гонконгском ЖК Wang Fuk Court увеличилось до 75 человек. Среди жертв трагедии числится один пожарный, принимавший участие в тушении возгорания.

Известно, что возгорание быстро распространилось на несколько строений. Как установило расследование, источником пожара стали бамбуковые строительные леса, установленные в рамках программы реновации данных высоток.

