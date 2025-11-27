Подарки коллегам на Новый год: 100+ идей для руководителя и сотрудников

Подарки коллегам на Новый год: 100+ идей для руководителя и сотрудников

Новый год — время чудес, теплых пожеланий и, конечно же, подарков. Выбор презентов для людей, с которыми вы проводите большую часть своего рабочего времени, всегда требует особого подхода. Важно соблюсти корпоративную этику, не нарушить личные границы и при этом выразить уважение и признательность за совместный труд. Так что подарить коллегам на Новый год? Составили масштабный список идей, который поможет найти оптимальное решение для любой ситуации, будь то презент для шефа, сюрприз для всего отдела или просто милый знак внимания для соседа по столу в опенспейсе.

Подарки для руководителя, начальника, директора

Выбор подарка для руководителя — деликатная задача. Презент должен быть статусным, полезным, но при этом не слишком личным. Чаще всего такие подарки приобретаются коллективно от всего отдела.

Приводим идеи подарков для начальника. Презенты, по нашей задумке, должны отражать уважение к его положению и приносить удовольствие не только на работе, но и в свободное время.

Статусные и деловые подарки

Эти презенты подчеркивают серьезность намерений и уважение к статусу руководителя.

Настольный набор. Комплект канцелярских принадлежностей лучше брать из натурального дерева, мрамора или кожи.

Вечный календарь. Элегантный механический или дизайнерский настольный календарь.

Качественная ручка. Перьевая или шариковая ручка известного бренда в подарочном футляре, возможно, с гравировкой.

Кожаный аксессуар. Ежедневник в дорогом кожаном переплете, портмоне или обложка для документов.

Подарочный набор бокалов для хорошего алкоголя.

Необычный офисный гаджет. Например, беспроводная зарядка-подставка хорошего производителя.

Стильная подставка под телефон.

Мини-бар или глобус-бар. Если руководитель ценит оригинальные вещи и его кабинет позволяет разместить такой предмет.

100 идей подарков коллегам на Новый год Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подарки для отдыха и хобби

Покажите, что вы цените время руководителя вне работы, проявите внимательность к его увлечениям. Приводим несколько тематических идей подарков для начальника. Рекомендуем в первую очередь ориентироваться на то, что нравится вашему руководителю. Не знаете, чем именно он увлекается? Подарите универсальный подарочный сертификат.

Набор для игры в гольф или мини-гольф.

Коллекционные книги. Редкие или подарочные издания по истории, искусству, менеджменту или его личному хобби.

Картина или скульптура. Произведение искусства от местного художника или скульптора. Можно подыскать что-то антикварное.

Сертификат на что-то впечатляющее. Урок экстремального вождения, полет на вертолете, дегустация элитных вин или мастер-класс по живописи.

Гаджет для хобби. Например, профессиональная камера для фаната фотографии или аксессуары для гриля, если он увлекается кулинарией.

Хорошей идей будет подарить начальнику набор дорогого шоколада, чая, кофе или даже бутылку элитного алкоголя. Только помните, что алкоголь вредит здоровью!

Подарки для коллег-сотрудников

Подарки для сотрудников могут быть как индивидуальными, так и универсальными. Главное правило — избегать слишком дорогих или слишком дешевых презентов, чтобы никого не смутить.

Гаджеты и аксессуары для рабочего места

Хорошая идея подарка коллегам — предметы, которые сделают рабочий процесс комфортнее и приятнее.

Подогреватель для чашки от USB. Незаменимый предмет для тех, кто часами сидит за компьютером.

Электронная рамка для фото.

Увлажнитель воздуха мини-формата. Особенно ценно в отопительный сезон.

Мини-вентилятор в жаркое время года.

USB-хаб в оригинальном дизайне в виде животного, фигурки или геометрической формы.

Умная кружка с поддержанием температуры.

Коврик для мыши с мягкой опорой под запястье.

Настольный органайзер.

Проводные или беспроводные наушники — аксессуар, который всегда пригодится, особенно в открытом офисе.

Эргономичная подставка для ноутбука.

Лампа-ночник с регулировкой яркости для комфортной работы в вечернее время.

Магнитный держатель для проводов на стол поможет поддерживать порядок.

Внешний аккумулятор (пауэрбанк).

Мини-пылесос для чистки клавиатуры.

Что подарить начальнику? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подарки для релаксации и заботы о себе

Такие новогодние подарки сотрудникам призывают заботиться о себе.

Ароматические свечи или диффузоры с нейтральными или новогодними запахами (цитрус, корица, хвоя).

Массажер для шеи и плеч (портативный) поможет расслабиться после напряженного рабочего дня.

Набор для ухода за руками или телом. Выбирайте качественный крем, бальзам, скраб. А вот декоративную косметику рекомендуем не дарить.

Бомбочки или соль для ванны.

Маска для сна и беруши.

Кружка-хамелеон. Меняет рисунок при наполнении горячим напитком.

Кружка с тематическим принтом на заказ — советуем выбрать что-то, ассоциирующееся с компанией или конкретным сотрудником.

Уютные носки с новогодним принтом или теплый флисовый плед.

Сертификаты в СПА.

Помните, что новогодние подарки сотрудникам не должны дариться для галочки. Советуем вручить их торжественно на корпоративе или в один из последних рабочих дней перед праздниками.

Подарки для настроения и хобби

Подарки, отражающие личные интересы коллег, всегда особенно приятны. Изучите, что нравится другим сотрудникам, чтобы порадовать их персонально. Например, кто-то в команде любит петь? Подарите сертификат на вокальные уроки!

Набор для творчества, раскраска по номерам, творческие принадлежности, мольберт, если знаете, что коллега увлекается рисованием.

Билеты в кино, театр или на выставку, если коллега любит культурный отдых.

Книги — бестселлеры, бизнес-литература, книги по психологии и саморазвитию, тематические издания.

Мини-террариум в стеклянном шаре.

Домашний набор для выращивания кристаллов.

Еще в предновогоднюю неделю можно организовать совместные посиделки с настольными играми.

Что подарить коллегам? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Корпоративные подарки для всей команды

Если бюджет выделен на весь коллектив, лучше всего выбирать универсальные, качественные и полезные вещи с логотипом компании или символикой года. Корпоративные подарки на Новый год должны быть одинаковыми для всех, чтобы сохранить атмосферу равенства.

Универсальные подарки с брендированием

Брендирование делает подарок более официальным и запоминающимся.

Термокружки или термосы — качественные и долговечные, с аккуратным нанесением логотипа.

Брендированная одежда с логотипами: отлично подойдут футболки и худи, потому что их можно спокойно дарить и мужчинам, и женщинам.

Рюкзаки или сумки для ноутбука.

Внешние диски или флешки большого объема — с гравировкой или печатью логотипа.

Комплект брендированных открыток.

Брендированный зонт.

Стильный настенный календарь на 2026 год.

Настольные игры — головоломки, игры для тимбилдинга или мини-наборы для офисного развлечения.

Сертификаты на обучение — курсы повышения квалификации, тренинги по коммуникации или тайм-менеджменту.

Абонементы в спортзал или бассейн — демонстрация заботы компании о здоровье сотрудников.

Набор с корпоративным мерчем (носочки, значки, нашивки).

Хорошей идей будет организовать праздничную фотозону в офисе — оформление специального места для новогодних фотографий.

Подарки своими руками для коллег

Если отдел дружный, можно организовать совместное создание подарка, что отлично работает как тимбилдинг. Запишите совместное видеопоздравление, создайте адвент-календарь с заданиями и небольшими ежедневными сюрпризами для команды или оформите стенгазету либо фотоколлаж с главными достижениями и самыми смешными моментами прошедшего года.

Недорогие символические подарки до 500 рублей

Не всегда бюджет позволяет размахнуться, но даже недорогие подарки коллегам могут быть очень приятными, если подойти к их выбору с душой. Главное — внимание, а не цена.

Корпоративные подарки: идеи Фото: Shutterstock/FOTODOM

Милые и полезные мелочи

Елочные игрушки — символ года, ручной работы или с персонализацией.

Брелоки-антистресс в форме животного — символа года.

Наборы стикеров или закладок с мотивационными цитатами или забавными рисунками.

Мыло ручной работы с натуральными маслами и новогодним ароматом (глинтвейн, ель).

Стильный держатель для мобильного телефона — настольный или для автомобиля.

Тканевые многоразовые сумки для покупок.

Магнитный планер на холодильник для записи списка дел или меню на неделю.

Гелевые маски для глаз для снятия усталости.

Качественные бальзамы для губ с натуральными компонентами.

Мини-диффузор в машину с любимым запахом.

Вкусные и съедобные подарки

Гастрономические презенты — это всегда беспроигрышный вариант. Они универсальны, создают праздничное настроение и часто стоят недорого. Рекомендуем обратить внимание на подарочные наборы.

Имбирные пряники в виде новогодних символов или снежинок, расписанные вручную.

Набор крафтового шоколада с необычными вкусами (перец, лаванда, морская соль).

Конфеты или мармелад ручной работы в стильной упаковке.

Баночки с вареньем или медом c добавлением орехов, ягод или экзотических фруктов.

Набор для глинтвейна — специи (корица, гвоздика, анис), сушеные фрукты.

Фруктовая корзина c экзотическими или сезонными фруктами.

Ореховая смесь — набор из кешью, миндаля, макадамии, фисташек.

Подарочные наборы с напитками

Набор хорошего чая — несколько сортов черного, зеленого, травяного чая в жестяных банках.

Кофе в зернах с необычным вкусом, из редкого региона или просто из хорошей кофейни.

Подарочный набор добавок для чая для создания собственных композиций.

Сиропы для кофе.

Выбирая новогодние подарки сотрудникам или руководителю, помните: главный критерий — это искреннее желание порадовать и поблагодарить человека за вклад в общее дело.

Как оценить антикварную вещь? Составили полный гайд!