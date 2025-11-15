Магнитные бури сегодня, 15 ноября: что завтра, вязкость крови, утомляемость

Сегодня, 15 ноября, на Земле ожидается магнитная буря класса G1. Что об этом известно, каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 15 и 16 ноября

По информации специалистов из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в субботу, 15 ноября, магнитосфера планеты находится в возбужденном состоянии. В течение дня прогнозируется слабая магнитная буря класса G1, что соответствует Kp-индексу, достигающему четырех-пяти баллов.

Эксперты добавили, что 15 ноября проходит под знаком слабой бури G1, но уже в воскресенье, 16 ноября, прогнозируется усиление геомагнитного удара. Ожидается, что Kp-индекс может подрасти до пяти-шести баллов, что классифицируется как умеренная магнитная буря класса G2. Пик активности, по предварительным данным, придется на вторую половину завтрашнего дня.

Как себя обезопасить метеозависимым людям

Врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков пояснил, что особенно чувствительны к таким перепадам люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной или эндокринной систем.

«Метеозависимость — это не отдельный диагноз, а комплексная реакция организма на резкие колебания внешней среды, атмосферного давления, влажности, температуры и магнитных полей», — отметил он.

Новиков также уточнил, что во время перепадов солнечной активности у ряда пациентов учащаются жалобы на головную боль, утомляемость и учащенное сердцебиение.

«Однако прямая причинно-следственная связь пока не доказана, но клинические наблюдения показывают определенную корреляцию», — заявил эксперт.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов считает, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, необходимо снизить активность в период геомагнитных возмущений.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — добавил специалист в разговоре с NEWS.ru.

Читайте также:

Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 ноября: где сбои в России

Новый роман, четвертая беременность, продажа личных вещей: как живет Лерчек