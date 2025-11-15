Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 ноября: где сбои в России

Сегодня, 15 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Татарстане и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, отключат ли в городах интернет на постоянной основе?

Где в РФ не работает мобильный интернет 15 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 15 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, приложениями и мессенджерами, а также QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 15 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 23% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 12% — на Татарстан, 8% — на Санкт-Петербург, Иркутскую область, Краснодарский край, 5% — на Приморский край и Новосибирскую область, 3% — на Хакасию, Пермский край, Самарскую, Ульяновскую и Челябинскую области, 2% — на Башкирию, Якутию, Сахалин, Удмуртию, Амурскую, Московскую, Нижегородскую и Свердловскую области.

Почему не работает мобильный интернет 15 ноября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — добавили в ведомстве.

Почему не работает Telegram во время отключения мобильного интернета

В периоды ограничений для пользователей остаются доступными «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Накануне, 14 ноября, Минцифры расширили белый список, включив в него сайты правительств субъектов РФ, почты России, Альфа-банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, такси «Максим» и портал Gismeteo.

Приложение Telegram в белом списке отсутствует и не будет добавлено из-за своего иностранного статуса, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Сейчас активно обсуждаются слухи о том, что Telegram якобы вошел в белый список сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу прояснить: это невозможно. Telegram — иностранный сервис и по определению не может быть включен в перечень», — уточнил парламентарий.

Отключат ли мобильный интернет в регионах на постоянной основе

Власти Ульяновской области сообщили об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения до завершения СВО. Подобная практика может распространиться на разные регионы России, спрогнозировал глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Эксперт объяснил, что мобильный интернет играет ключевую роль в системе навигации дронов, которые при отсутствии сим-карты теряют возможность ориентироваться на местности, что существенно снижает их эффективность.

При этом депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе.

«Это связано с тем, что в каждом субъекте РФ своя ситуация. Где-то очень хорошо работают системы ПВО, и те проблемы, которые нам создает Украина, решаются без отключения интернета», — сказал он.

