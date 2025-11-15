Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 15:10

ВСУ зверски расправились с жителями Купянска

ВСУ убили 36 мирных жителей при отступлении из Купянска

Фрагменты боеприпаса на месте удара со стороны ВСУ Фрагменты боеприпаса на месте удара со стороны ВСУ Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Украинские военнослужащие ликвидировали минимум 36 мирных жителей в Купянске, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника, среди погибших есть люди, которых привезли из соседних населенных пунктов. Тела были найдены на нескольких локациях города.

Инсайдеры утверждают, что бойцы ВСУ, отходя с позиций, занимались мародерством и расправлялись с безоружными местными жителями. У большинства погибших обнаружены огнестрельные ранения грудной клетки.

У других жертв ВСУ зафиксированы минно-взрывные ранения, предположительно, от использования гранат. Сейчас устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ на Запорожском направлении убили сослуживца, прикованного цепями к пулеметной точке. Как рассказал командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза, его ликвидировали гранатой.

Между тем появилась информация, что командование Вооруженных сил Украины не занимается эвакуацией тел погибших военнослужащих из Купянска. При продвижении в городе подразделения ВС РФ обнаруживают множество брошенных при отступлении тел солдат ВСУ.

ВСУ
СВО
Купянск
мирные жители
убийства
