Фрагменты боеприпаса на месте удара со стороны ВСУ

ВСУ зверски расправились с жителями Купянска ВСУ убили 36 мирных жителей при отступлении из Купянска

Украинские военнослужащие ликвидировали минимум 36 мирных жителей в Купянске, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника, среди погибших есть люди, которых привезли из соседних населенных пунктов. Тела были найдены на нескольких локациях города.

Инсайдеры утверждают, что бойцы ВСУ, отходя с позиций, занимались мародерством и расправлялись с безоружными местными жителями. У большинства погибших обнаружены огнестрельные ранения грудной клетки.

У других жертв ВСУ зафиксированы минно-взрывные ранения, предположительно, от использования гранат. Сейчас устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ на Запорожском направлении убили сослуживца, прикованного цепями к пулеметной точке. Как рассказал командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза, его ликвидировали гранатой.

Между тем появилась информация, что командование Вооруженных сил Украины не занимается эвакуацией тел погибших военнослужащих из Купянска. При продвижении в городе подразделения ВС РФ обнаруживают множество брошенных при отступлении тел солдат ВСУ.