15 ноября 2025 в 16:10

«Ответят за все»: сенатор о русофобской политике стран Прибалтики

Сенатор Джабаров: странам Прибалтики придется отвечать за свою русофобию

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Странам Прибалтики придется отвечать за свою русофобию, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Балтии стоит помнить о том, что их территории исторически принадлежат России.

За эту русофобию им придется отвечать, это не просто угроза. Рано или поздно они ответят за все. Хотелось бы напомнить прибалтийским государствам, что они живут на русской земле. Эта земля была русская. Завоевана Петром Первым у Карла Двенадцатого в Северной войне. Они живут на земле, которую им подарила Россия, и вышли из Советского Союза с оставленной им территорией. Пусть не доводят нас до того, что мы сами будем наводить порядок. Пусть ведут себя достойно, потому что я не вижу оснований для такого хамского поведения, — заявил Джабаров.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что поток обращений от проживающих в странах Прибалтики россиян в аппарат российского омбудсмена резко увеличился. По ее словам, части соотечественников грозит депортация.

