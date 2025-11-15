Военкор оценил значение освобождения села в Запорожской области

Российские войска могут выйти в тыл украинской группировки в Орехове после взятия села Яблоково в Запорожской области, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Он добавил, что это грозит обвалом обороны в Запорожской области.

Группировке «Восток» осталось пройти на юг 7,5 километра, чтобы выйти на окраины райцентра — Гуляйполя. Освобождение этого города позволит выйти в тыл украинской группировки в Орехове в обход ее основных укрепрайонов. Это грозит Киеву обвалом обороны в Запорожской области, — написал он.

Ранее военный блогер Богдан Мирошников заявил, что положение Вооруженных сил Украины под Гуляйполем в Запорожской области становится катастрофическим. По его словам, командование ВСУ намеренно занижает потери среди солдат, скрывая правду от общественности. Он также заявил, что в ближайшее время российским войскам может открыться путь к новым населенным пунктам и южным окраинам Запорожья. Это будет «настоящей катастрофой» для украинской армии, считает блогер.