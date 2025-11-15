Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 16:26

Военкор оценил значение освобождения села в Запорожской области

Военкор Коц: взятие Яблоково может привести к обвалу обороны ВСУ

Военнослужащие ВС РФ Военнослужащие ВС РФ Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские войска могут выйти в тыл украинской группировки в Орехове после взятия села Яблоково в Запорожской области, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Он добавил, что это грозит обвалом обороны в Запорожской области.

Группировке «Восток» осталось пройти на юг 7,5 километра, чтобы выйти на окраины райцентра — Гуляйполя. Освобождение этого города позволит выйти в тыл украинской группировки в Орехове в обход ее основных укрепрайонов. Это грозит Киеву обвалом обороны в Запорожской области, — написал он.

Ранее военный блогер Богдан Мирошников заявил, что положение Вооруженных сил Украины под Гуляйполем в Запорожской области становится катастрофическим. По его словам, командование ВСУ намеренно занижает потери среди солдат, скрывая правду от общественности. Он также заявил, что в ближайшее время российским войскам может открыться путь к новым населенным пунктам и южным окраинам Запорожья. Это будет «настоящей катастрофой» для украинской армии, считает блогер.

Россия
ВСУ
Запорожская область
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хотите, чтобы тыква таяла во рту? Секрет в температуре и пергаменте
Захарова одной фразой унизила МОК после попытки «задушить» российские СМИ
В Италии ощутили неожиданный эффект от антироссийских санкций
Орбан предположил, реально ли склонить Украину к перемирию
Эстония расширила финансовую поддержку Украины
Посетители зоопарка попрятались в машины из-за сбежавшей обезьяны
Американист оценил шансы США на изъятие замороженных российских активов
Тяга к сладкому: как обмануть желание и остаться в форме
Названо число пострадавших после взрыва и пожара в Аргентине
Стало известно о жестокой «охоте» СБУ на российских школьников
В Запорожской области выросло число оставшихся без света абонентов
День святого Георгия Победоносца: история и почитание
В Европе предсказали наступление финансового кризиса на Украине
Россиянка опубликовала видео, как орел напал на нее и едва не выколол глаз
В Европе подсчитали потери из-за отказа от россиян
Раскрыто, почему США не поддержали антироссийские поправки в резолюции ООН
Салат «Рыжик» — курица, крабовые палочки и сыр. Просто, быстро и вкусно!
Раскрыты последствия удара ВСУ по Запорожской области
За езду без страховки будут штрафовать по-новому: подробности, когда, сумма
МАГАТЭ проинформировали об отключении линии электропередачи на ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.