15 ноября 2025 в 16:12

«Много сахара»: назван самый вредный рецепт кофе

Диетолог Бинатова: в кофе на растительном молоке содержится много сахара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В кофе на растительном молоке содержится много сахара, заявила эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова. По ее словам, которые передало Lenta.ru, в нем также много загустителей и химических добавок.

Если говорить о растительном молоке, самое главное, на что следует обратить внимание, — это его состав. В большинстве случаев в нем много скрытого добавленного сахара, загустителей и химических добавок. Одна из них — каррагинан, который вызывает воспаление желудочно-кишечного тракта, — предупредила врач.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что тыквенный латте может вызывать расстройство пищеварения. По его словам, напиток также противопоказан диабетикам из-за высокого содержания сахара.

До этого хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен. По его словам, людям со склонностью к этому заболеванию стоит с осторожностью относиться к напиткам, содержащим кофеин.

