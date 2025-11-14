Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком

Регулярное употребление бабл-ти, чаще двух раз в месяц, чревато развитием ряда метаболических заболеваний, заявила LIFE.ru диетолог Елена Игнатикова. Этот высококалорийный десерт объемом 500 мл содержит от 40 до 60 г сахара, что, согласно ВОЗ, превышает суточную норму.

Особенно осторожными необходимо быть людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами ЖКТ, а также детям и подросткам. Основная проблема употребления напитка — это большое содержание сахара в нем, — предупредила Игнатикова.

Этот напиток также содержит сухие сливки — источник трансжиров, которые повышают уровень плохого холестерина и способствуют развитию атеросклероза. А используемые для создания насыщенного вкуса пищевые добавки могут спровоцировать аллергию. Тапиоковые шарики, в свою очередь, могут вызвать проблемы с пищеварением, добавила врач.

Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов заявил, что употребление бабл-ти может привести к возникновению безоара в желудке. Он пояснил, что это плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков пищи.