Гастроэнтеролог раскрыл опасность бабл-ти

Употребление бабл-ти может привести к возникновению безоара в желудке, рассказал «Вечерней Москве» врач-гастроэнтеролог Никита Харлов. Он пояснил, что это плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков пищи.

Для здорового человека несколько стаканов бабл-ти могут «пройти» абсолютно незаметно, а для другого и одна порция может стать провокатором формирования безоара, если у него, к примеру, есть к этому предрасположенность, — рассказал Харлов.

Гастроэнтеролог отметил, что существует ряд факторов, который может усилить риски образования безоаров. К ним он отнес заболевания желудка, перенесенные на нем операции, нарушения питания и системные заболевания.

