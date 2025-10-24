Гастроэнтеролог предупредила, кому опасно употреблять макароны Гастроэнтеролог Кашух: людям с аллергией на пшеницу лучше отказаться от макарон

Людям с аллергией на пшеницу, избыточным весом, ожирением и синдромом раздраженного кишечника (СРК) рекомендуется ограничить употребление макарон, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Противопоказания также есть для пациентов с целиакией и сахарным диабетом.

Макароны из пшеницы, ржи и ячменя строго противопоказаны при целиакии — заболевании, при котором употребление глютена приводит к повреждению слизистой оболочки кишечника. Ограничить блюда из макарон нужно и тем, кто страдает СРК: продукт может спровоцировать вздутие живота, повышенное газообразование и другие симптомы, — предупредила Кашух.

Она добавила, что у пациентов с аллергией на пшеницу такой прием пищи может вызвать высыпания на коже и проблемы с ЖКТ. Люди с сахарным диабетом, в свою очередь, после употребления макарон рискуют столкнуться с резким повышением сахара в крови.

