24 октября 2025 в 11:24

Гастроэнтеролог предупредила, кому опасно употреблять макароны

Гастроэнтеролог Кашух: людям с аллергией на пшеницу лучше отказаться от макарон

Производство макаронных изделий Производство макаронных изделий Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Людям с аллергией на пшеницу, избыточным весом, ожирением и синдромом раздраженного кишечника (СРК) рекомендуется ограничить употребление макарон, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Противопоказания также есть для пациентов с целиакией и сахарным диабетом.

Макароны из пшеницы, ржи и ячменя строго противопоказаны при целиакии — заболевании, при котором употребление глютена приводит к повреждению слизистой оболочки кишечника. Ограничить блюда из макарон нужно и тем, кто страдает СРК: продукт может спровоцировать вздутие живота, повышенное газообразование и другие симптомы, — предупредила Кашух.

Она добавила, что у пациентов с аллергией на пшеницу такой прием пищи может вызвать высыпания на коже и проблемы с ЖКТ. Люди с сахарным диабетом, в свою очередь, после употребления макарон рискуют столкнуться с резким повышением сахара в крови.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Титова заявила, что суши и роллы не стоит комбинировать с газированными напитками. По ее словам, это сочетание растягивает стенки желудка и превращает его в «вялый мешок».

