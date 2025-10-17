Гастроэнтеролог рассказала, с чем нельзя сочетать блюда японской кухни Гастроэнтеролог Титова: суши и роллы нельзя сочетать с газированными напитками

Суши и роллы не стоит комбинировать с газированными напитками, заявила гастроэнтеролог Екатерина Титова. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», это сочетание растягивает стенки желудка и превращает его в «вялый мешок».

Роллы — это сложная для переваривания смесь. Шампанское, кока-кола или даже минеральная вода создают в желудке пузырьки газа. Эти газы растягивают стенки желудка, нарушая его моторику — функцию продвижения пищи. В результате желудок может превратиться в «вялый мешок», — объяснила Титова.

Также врач предупредила, что одновременное употребление суши и роллов вместе с трудноусвояемой пищей способно привести к обострению панкреатита. Организм перегружается, желудок не успевает справиться с поступившей едой, из-за чего возникает тошнота. Специалист добавила, что соус васаби за счет остроты может негативно влиять на желудок.

