17 октября 2025 в 14:15

Гастроэнтеролог рассказала, с чем нельзя сочетать блюда японской кухни

Гастроэнтеролог Титова: суши и роллы нельзя сочетать с газированными напитками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суши и роллы не стоит комбинировать с газированными напитками, заявила гастроэнтеролог Екатерина Титова. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», это сочетание растягивает стенки желудка и превращает его в «вялый мешок».

Роллы — это сложная для переваривания смесь. Шампанское, кока-кола или даже минеральная вода создают в желудке пузырьки газа. Эти газы растягивают стенки желудка, нарушая его моторику — функцию продвижения пищи. В результате желудок может превратиться в «вялый мешок», — объяснила Титова.

Также врач предупредила, что одновременное употребление суши и роллов вместе с трудноусвояемой пищей способно привести к обострению панкреатита. Организм перегружается, желудок не успевает справиться с поступившей едой, из-за чего возникает тошнота. Специалист добавила, что соус васаби за счет остроты может негативно влиять на желудок.

Ранее сообщалось, что взрослым людям рекомендуется употреблять не более 300–400 граммов огурцов в день, что соответствует одному-двум средним овощам. Хотя огурцы на 95% состоят из воды и содержат полезные микроэлементы, их чрезмерное потребление может вызывать метеоризм.

гастроэнтерологи
врачи
здоровье
питание
