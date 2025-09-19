Россиянам назвали безопасную норму огурцов в день Терапевт Шафикова: рекомендуется съедать 300–400 граммов огурцов в день

Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 300–400 граммов огурцов в день, что соответствует одному-двум средним овощам, сообщила врач-терапевт Сабина Шафикова в беседе с РИА Новости. Специалист Красногорской больницы подчеркнула, что хотя огурцы на 95% состоят из воды и содержат полезные микроэлементы, их чрезмерное потребление может вызывать метеоризм.

Огурцы способны поддерживать сердечно-сосудистую систему за счет калия. Немного клетчатки, которая содержится в этом овоще, помогает регулировать уровень холестерина в крови и улучшает обмен веществ, — объяснила она.

