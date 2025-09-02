Россиянам рассказали, какой напиток сильнее всего портит зубы

Наибольший вред зубной эмали наносят сладкие газированные напитки, заявила диетолог Елена Соломатина. В разговоре с LIFE.ru она подчеркнула, что это происходит из-за высокого содержания ортофосфорной кислоты, которая является антагонистом кальция. Кроме того, вред наносит сахар, подкармливающий патогенные бактерии.

Чай тоже содержит определенные кислоты, но там меньшее содержание и антиоксидантов, и катехинов, и того же танина, который связывает жизнедеятельность бактерий, не дает им размножаться, — заявил он.

Ранее ученые обнаружили связь между использованием электронных сигарет и повышенным риском появления неприятного запаха изо рта. Специалисты не исключили, что так называемый галитоз может развиться из-за сухости в ротовой полости, которая зачастую наблюдается у вейперов.