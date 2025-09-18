Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 05:00

Врач рассказала, какие приправы помогают бороться с инфекциями

Врач Шестакова: чеснок и гвоздика борются с бактериями в организме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чеснок и гвоздика эффективно борются с патогенным бактериями в организме, заявила NEWS.ru диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова. По ее словам, специи являются не просто добавками к рациону, а концентратами биологически активных веществ.

С точки зрения нутрициологии и доказательной медицины специи — не просто добавки к рациону, а концентраты биологически активных веществ. Как они могут влиять на организм? До появления холодильников специи были природными консервантами. Например, алицин в чесноке и эвгенол в гвоздике эффективно борются с патогенными бактериями. Регулярное и разумное использование специй — это простой и эффективный шаг к более здоровому рациону, особенно в осенне-зимний период, — подчеркнула Шестакова.

Врач отметила, что такие специи, как капсаицин (в остром перце), куркумин (в куркуме) и гингерол (в имбире), являются термогениками. По ее словам, они временно повышают температуру тела и усиливают расход калорий.

Горечи и эфирные масла в специях (тмин, кориандр, фенхель, имбирь) стимулируют выработку пищеварительных ферментов и желчи. Это помогает лучше расщеплять пищу, уменьшает вздутие и метеоризм. Например, имбирь — признанное средство для снижения тошноты, — добавила Шестакова.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова заявила, что розмарин ни в коем случае нельзя употреблять беременным женщинам, так как он может спровоцировать выкидыш. По ее словам, эта специя также перегружает почки и повышает кровяное давление.

