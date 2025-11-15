Добавляю свежесваренный эспрессо прямо в тесто: мой рецепт идеального кофейного десерта

Этот кекс я впервые попробовал в маленькой кофейне, где его подавали к утреннему капучино. Сочетание нежного теста с насыщенным кофейным вкусом и шоколадными вкраплениями покорило меня с первой пробы. Теперь это мой любимый десерт к кофе — он идеально подчеркивает горчинку эспрессо и создает ощущение особого уюта.

Для кекса мне нужно: яйца (3 шт.), сахар (150 г), растительное масло (120 мл), молоко (130 мл), эспрессо (30 мл), мука (280 г), разрыхлитель (10 г), шоколадная крошка (2 ст. л.). Для глазури: эспрессо (30 мл), сахарная пудра (90 г). Готовлю так: взбиваю яйца с сахаром, добавляю масло, молоко и кофе. Ввожу муку с разрыхлителем и шоколадную крошку. Выпекаю при 175 °C 35–40 минут. Для глазури смешиваю теплый эспрессо с сахарной пудрой и поливаю остывший кекс.

