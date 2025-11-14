Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Влажный кекс, как в отелях Турции: простой рецепт вкуснятины к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт влажного кекса, точно такого же, как подают в лучших отелях Турции, позволит вам воссоздать знаменитую восточную сладость у себя дома. Рассказываем простой рецепт вкуснятины к чаю.

Для приготовления понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан молока, 1 стакан растительного масла, 3 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, цедра одного лимона. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте молоко и масло, продолжая взбивать. Постепенно введите муку с разрыхлителем, добавьте ванилин и лимонную цедру. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Вылейте его в смазанную маслом форму и выпекайте 40–50 минут при 180 °C до сухой зубочистки.

Секрет влажности — в большом количестве масла и молока, а также в том, что кекс нужно оставить в выключенной духовке на 15 минут после выпекания.

Вкус этого кекса — нежная, бархатистая текстура с тонкими нотами ванили и свежей лимонной цедры. Он действительно остается влажным внутри, с золотистой корочкой снаружи, точно как в турецких отелях.

