04 ноября 2025 в 05:46

Трендовый десерт из яблок и желатина: 2 ингредиента и больше ничего — можно на диете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот трендовый нежный яблочный десерт поражает своей воздушной текстурой и чистым, натуральным вкусом запеченных яблок. Он напоминает одновременно и мусс, и суфле, тая во рту и даря ощущение легкости, а для его приготовления нужны два ингредиента и больше ничего.

Вам понадобятся: 4–5 крупных яблок (лучше кисло-сладких сортов) и 20 граммов желатина. Яблоки нужно вымыть, удалить сердцевину, запечь в духовке до мягкости при температуре 180 градусов около 30–40 минут. Горячие яблоки без кожуры поместить в блендер и взбить до состояния однородного пюре. В небольшом количестве теплой воды растворите желатин, дайте ему набухнуть. Соедините теплое яблочное пюре с растворенным желатином и тщательно перемешайте. Разлейте массу по формочкам и уберите в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.

В результате вы получите потрясающе легкий и освежающий десерт, который оценят и взрослые, и дети, и даже те, кто следит за фигурой. Такую вкуснятину можно есть на диете благодаря чистому составу.

Ранее стало известно, как без замеса и раскатки теста приготовить насыпной пирог с яблочной и творожной прослойками.

