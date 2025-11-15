Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Все еще покупаете химозные мармеладки? Простой рецепт яблочного мармелада за 5 минут. Фишка — запекаем яблоки быстро в микроволновке

Все еще покупаете химозные мармеладки? Простой рецепт яблочного мармелада за 5 минут. Фишка — запекаем яблоки быстро в микроволновке. Знаете, как приготовить настоящий мармелад без сахара и варки? Мои яблочные конфетки станут вашим любимым лакомством — они полезные, низкокалорийные и готовятся буквально за пять минут в микроволновке. Идеальный перекус для тех, кто любит сладкое, но следит за питанием.

Всего-то нужно взять 300 граммов яблок, очистить их от кожуры, порезать на дольки и отправить в микроволновку на 5 минут при мощности 600 W — они станут мягкими и ароматными. Превращаем запеченные яблочки в нежное пюре, добавляем 50 мл апельсинового сока для цитрусовой нотки и подсластитель по вашему вкусу. Отдельно замачиваем 20 граммов желатина согласно инструкции на упаковке, а потом соединяем его с теплым яблочным пюре — важно хорошо размешать, чтобы не было комочков. Разливаем массу по силиконовым формочкам и отправляем в холодильник на 3–4 часа. Готовый мармелад можно нарезать кубиками и обвалять в кокосовой стружке — получаются нежные конфетки, которые тают во рту и дарят радость без чувства вины!

