Его можно есть тоннами и худеть: обалденный шоколадный пирог — такой вкусный, что его можно дополнить мороженым и подать на праздник

Его можно есть тоннами и худеть: обалденный шоколадный пирог — такой вкусный, что его можно дополнить мороженым и подать на праздник

Его можно есть тоннами и худеть: обалденный шоколадный пирог — такой вкусный, что его можно дополнить мороженым и подать на праздник вместо торта. Хотите побаловать себя вкусным десертом, не опасаясь за талию? Тогда попробуйте приготовить шоколадный пирог, который практически не отразится на фигуре. Секрет этого блюда — натуральные ингредиенты и минимальное содержание углеводов.

Для приготовления возьмите: 3 яйца, 110 г рисовой муки, 100 г кукурузной муки, 50 г какао, 320 г молока, 130 г мягкого творога, 10 г кокосовой стружки, 1 ч. л. соды, 1/2 ч. л. разрыхлителя, подсластитель по вкусу.

Отделите желтки от белков. Белки взбейте в крепкую пену с заменителем сахара, добавьте желтки, творог и ароматизатор. Постепенно всыпьте просеянную муку, какао, кокосовую стружку, разрыхлитель и погасите соду лимонным соком. Влейте молоко и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Перелейте тесто в форму и выпекайте в духовке около 35 минут при температуре 180 градусов. Проверяйте готовность зубочисткой — она должна выйти сухой.

Наслаждайтесь вкусным и полезным десертом, который подарит вам удовольствие без чувства вины!

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!