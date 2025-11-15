Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 07:55

Если десерт, то «Черный лес» — этот рулет уже стал моей классикой: идеальный микс шоколада и сливок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Черный лес» — классика европейской кухни, которую стоит попробовать приготовить дома. Аромат шоколада, вишневая кислинка и нежнейший крем — беспроигрышная комбинация.

Для десерта мне понадобится: мука (45 г), какао (30 г), разрыхлитель (1 ч. л.), соль (0,5 ч. л.), сливочное масло (60 г), яйца (4 шт.), сахар (100 г), ванильный экстракт (1 ч. л.). Для начинки: вишня (250 г), сахар (50 г), лимонный сок (1 ст. л.), сливки 33% (500 мл), сахарная пудра (60 г), ванильный экстракт (1 ч. л.).

Начинаю с вишни: смешиваю ее с сахаром и лимонным соком в сотейнике. Прогреваю на среднем огне 5–7 минут, пока ягоды не станут мягче, а сок слегка не загустеет. Полностью остужаю. Для крема охлажденные сливки взбиваю с сахарной пудрой и ванилью до устойчивых пиков и убираю в холод. Разогреваю духовку до 190 °C. Для бисквита просеиваю муку с какао, разрыхлителем и солью. Растапливаю и остужаю масло. Яйца с сахаром и ванилью взбиваю миксером на высокой скорости 6–7 минут до светлой пышной пены. Аккуратно, порциями, ввожу сухую смесь, перемешивая лопаткой снизу вверх. Затем вливаю масло. Выливаю тесто на противень с пергаментом и выпекаю 10–12 минут. Готовый горячий корж переворачиваю на полотенце, посыпанное какао, снимаю бумагу и сразу же скручиваю в рулет вместе с тканью. Оставляю остывать. Остывший бисквит разворачиваю, смазываю кремом, ближе к краю выкладываю вишню и снова аккуратно скручиваю. Убираю в холодильник на 1–2 часа для стабилизации.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет тыквенного сиропа для латте: собираю любимый сезонный напиток за пару минут
Общество
Секрет тыквенного сиропа для латте: собираю любимый сезонный напиток за пару минут
Забытый лайфхак для дачников: как очистить решетку гриля за 5 минут без лишних затрат
Общество
Забытый лайфхак для дачников: как очистить решетку гриля за 5 минут без лишних затрат
Блинчики «Любимчики» из лаваша. Теперь не нужно жарить тесто: 5 минут — и завтрак готов
Общество
Блинчики «Любимчики» из лаваша. Теперь не нужно жарить тесто: 5 минут — и завтрак готов
«Мидии-убийцы» лишили жизни трех туристов в Турции
Ближний Восток
«Мидии-убийцы» лишили жизни трех туристов в Турции
Нежное банановое суфле: простой десерт за 15 минут без выпечки
Семья и жизнь
Нежное банановое суфле: простой десерт за 15 минут без выпечки
еда
десерты
рецепты
рулеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рязанское предприятие охватил пожар после атаки БПЛА
Водитель грузовика вылетел на встречку и погиб на месте
Власти рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Пермью
«Полумертв»: в Киеве признали политический крах Зеленского
«Заходили по лесополосе»: бойцы взяли опорный пункт БПЛА под Запорожьем
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 ноября: инфографика
В США нашли оправдание своим ударам по Венесуэле
В Минобороны РФ назвали число сбитых за ночь БПЛА
В России разработали уникальный катер-«невидимку» для запуска беспилотников
«Папик», скандал с Зеленским, Джигурда: как живут актрисы из «Сватов»
Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Названа сумма, которую россияне планируют потратить на зимний отдых
Нарколог поставил точку в вопросе связи алкоголя с развитием рака
На Финляндию обрушилась лавина из вредоносных гусей
В Геленджике оштрафовали блогера за подпись к видео Алаудинова
Малыш, подросток и двое взрослых сгорели заживо в доме под Саратовом
В двух городах сняли все вывески магазинов «Красное & Белое»
Салат «Рыбки в пруду»: эффектнее и проще оливье
Историю пострадавшей при атаке ВСУ девочки расскажут на большом экране
Находящиеся на позициях с весны бойцы ВСУ решили сложить оружие
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.