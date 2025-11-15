Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 10:25

Поросенок спас бойцов ВС России в зоне СВО

Поросенок спас штурмовиков ВС России от подрыва на мине в зоне СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В зоне специальной военной операции поросенок предотвратил возможный подрыв российских штурмовиков на мине, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Животное перемещалось рядом с военнослужащими, когда внезапно произошел взрыв мины под ним.

Информации о дальнейшей судьбе свиньи к данному моменту нет. Военнослужащие не пострадали и смогли продолжить выполнение боевых задач.

Ранее боец с позывным Амур говорил, что российские военные столкнулись с изощренными методами минирования при освобождении населенных пунктов Днепропетровской области. По его словам, украинские войска массово применяют кустарные взрывные устройства, искусно замаскированные под обычные предметы, включая деревянные бруски.

Так, боец с позывным Дизель отмечал, что на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике украинские формирования начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты. Он сообщил, что мощность таких устройств сопоставима с противопехотными минами «Лепесток». Дизель признался, что первоначально принял одну из таких мин за электронную сигарету, но воздержался от контакта с ней.

животные
спасения
мины
ВС РФ
