29 сентября 2025 в 08:12

«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР

Боец Дизель: ВСУ начали маскировать мины под электронные сигареты и грибы в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военнослужащие начали использовать на Константиновском направлении в ДНР самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты, заявил в беседе с РИА Новости оператор БПЛА Южной группировки войск с позывным Дизель. По его словам, по мощности такие мины сопоставимы с противопехотными «Лепестками».

[ВСУ] постоянно что-то изобретают. В виде гриба делают — идешь, кажется, будто гриб. В виде айкоса в последнее время разбрасывают. Он как «Лепесток» по мощности, — рассказал боец.

Дизель признался, что, когда впервые увидел подобную мину, по ошибке принял ее за электронную сигарету, но трогать не стал. Он подчеркнул, что такие взрывные устройства особенно опасны для мирных жителей, поскольку внешне выглядят как обычные безобидные предметы.

Ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР. При этом накануне было зафиксировано три обстрела, отметили в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

мины
ВСУ
ДНР
электронные сигареты
