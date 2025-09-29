Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 05:29

ВСУ целые сутки игнорировали ДНР

Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Там отметили, что накануне при этом было зафиксировано три обстрела.

Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — NEWS.ru). Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали, — говорится в публикации.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что от атак дронов украинской армии в регионе пострадали два человека. По его словам, травмы различной степени тяжести получили мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Позже он информировал о водителе грузового автомобиля, погибшем в результате удара ВСУ в селе Отрадовка.

До этого Гладков говорил, что дроны ВСУ успевают пересечь границу с Россией из-за высоты своего полета, а захват целей на сопровождение происходит только после их снижения до оптимальной для поражения высоты. Расчеты противовоздушной обороны несут непрерывное дежурство, отслеживая все воздушные объекты у границы, подчеркнул Гладков.

