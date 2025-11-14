Генерал ответил, чью тактику копируют ВСУ для нанесения урона курским детям

Вооруженные силы Украины применяют тактику, аналогичную израильской, при установке мин на детских игрушках в Курске, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, подобные методы также использовали афганские моджахеды в борьбе с советскими солдатами.

Тактика минирования игрушек не нова, она активно применялась и применяется на территории Палестины, когда израильский спецназ разбрасывает подобного рода «подарки» для палестинских детей. Эта схема использовалась и в Афганистане, когда душманы по дорогам раскидывали различного рода яркие упаковки, жвачки, красивые коробочки для того, чтобы советский воин мог поднять, — пояснил Липовой.

Ранее сообщалось, что в Красногорске девятилетний школьник пострадал от самодельного взрывного устройства, которое было спрятано под лежащей на улице купюрой. Благодаря усилиям врачей, им удалось сохранить ему лишь мизинец на правой руке.

Юрист Иван Соловьев ранее заявил, что трагедия в Красногорске может быть связана с использованием мин-ловушек, аналогичных тем, что ВСУ применяют в новых регионах. По его мнению, это тревожный сигнал, требующий внимания и усиленных мер предосторожности.