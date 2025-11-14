Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 13:43

Генерал ответил, чью тактику копируют ВСУ для нанесения урона курским детям

Генерал Липовой: ВСУ используют тактику Израиля при минировании игрушек в Курске

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины применяют тактику, аналогичную израильской, при установке мин на детских игрушках в Курске, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, подобные методы также использовали афганские моджахеды в борьбе с советскими солдатами.

Тактика минирования игрушек не нова, она активно применялась и применяется на территории Палестины, когда израильский спецназ разбрасывает подобного рода «подарки» для палестинских детей. Эта схема использовалась и в Афганистане, когда душманы по дорогам раскидывали различного рода яркие упаковки, жвачки, красивые коробочки для того, чтобы советский воин мог поднять, — пояснил Липовой.

Ранее сообщалось, что в Красногорске девятилетний школьник пострадал от самодельного взрывного устройства, которое было спрятано под лежащей на улице купюрой. Благодаря усилиям врачей, им удалось сохранить ему лишь мизинец на правой руке.

Юрист Иван Соловьев ранее заявил, что трагедия в Красногорске может быть связана с использованием мин-ловушек, аналогичных тем, что ВСУ применяют в новых регионах. По его мнению, это тревожный сигнал, требующий внимания и усиленных мер предосторожности.

ВСУ
мины
Украина
дети
Курск
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступлениями в IT-сфере
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Нарколог предупредил, кому грозит кома после одной выпитой рюмки
«Мы не принимаем это решение»: Орбан пообещал засудить Евросоюз
Топ-5 причин приготовить утку этим вечером
Генерал ответил, чью тактику копируют ВСУ для нанесения урона курским детям
СБУ сообщила о задержании экс-бойца ВС России в европейской стране
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.