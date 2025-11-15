Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 11:28

Оружейный «курьер» отправился за решетку после доставки «заказа» в колонию

На Урале арестован мужчина после попытки заехать с оружием в колонию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд Каменска-Уральского арестовал водителя грузового автомобиля, пытавшегося проникнуть на территорию местной исправительной колонии с оружием и боеприпасами, сообщает Telegram-канал судов Свердловской области. При задержании у мужчины были изъяты граната, огнестрельное оружие и средства радиосвязи.

Суд избрал Чепалову З. В. меру пресечения в виде содержания под стражей по 13 января 2026 года, — сказано в сообщении.

Ранее появились сообщения, что грузовой автомобиль, заполненный оружием, боеприпасами и тактическим снаряжением, пытался проникнуть на территорию исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском Свердловской области. По официальной информации, транспортное средство должно было вывезти продукцию деревообрабатывающего производства из учреждения. Однако в кабине водителя был обнаружен опасный груз.

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии для NEWS.ru заявил о подготовке заключенными Свердловской области масштабной операции. Собеседник подчеркнул, что организаторы, вероятно, имели внешние связи для поставки оружия и реализации замысла.

